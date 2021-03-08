İlkbaharda etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi

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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da ilkbaharda yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta, Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ve kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Sürücülerin cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği kentte, bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiye ile yürürken bazıları da öz çekim yaptı.

Kar yağışının gece başlaması nedeniyle iş yerlerinin önü karla kaplanan esnaf da sabah saatlerinde kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kentteki tarihi mekanlardan Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri ile Erzurum Kalesi ve çevresi beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kardan dolayı kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye görevlileri ile vatandaşlarca kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri de yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kars

Kars'ta dün başlayıp halen devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk ve kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 85, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerinde ise 140 santimetre olarak ölçüldü.

İlçe sakinlerinden Ayhan Ayna, AA muhabirine, kışın, Sarıkamış'a geri geldiğini belirterek, "Kar dün yağmaya başladı. Gecede devam etmiş. Sabah kalktık, bayağı kar var. Bizler de araçlarımızın üzerine yağan karları temizledik." dedi.

Karla kaplanan bitki ve ağaçlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimler başta olmak üzere kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kardan dolayı vatandaşların iş yerleri önündeki karları küreklerle temizlediği kentte, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci