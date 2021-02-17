Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

17.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:03

Tufanbeyli ilçesinde kar yağan bölgeler Vatandaşların kar temizleme çalışması Okullarda kar temizliği yapılması Adana'da kar yağışı etkili oluyor ADANA - Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tufanbeyli ilçesinde kar yağan bölgeler

Vatandaşların kar temizleme çalışması

Okullarda kar temizliği yapılması Adana'da kar yağışı etkili oluyor

ADANA - Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı dolayısıyla 29 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, kara yolları ve belediye ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilen ilçede, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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