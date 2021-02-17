Kar yağışı etkili oluyor
Kent merkezinde rampalarda kayan araçlar Vatandaşların iş yeri önleri ve araçlarını kardan temizlemesi Karayolları ekiplerinin ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması - Bayburt Bayburt'ta dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kent merkezinde rampalarda kayan araçlar
Vatandaşların iş yeri önleri ve araçlarını kardan temizlemesi
Karayolları ekiplerinin ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması - Bayburt
Bayburt'ta dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışının görüldüğü merkez ilçede 32, Aydıntepe'de 8, Demirözü'nde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçe merkezlerinde belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları ve köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme ve buzlanmaların önlenmesi çalışması yürütüyor.
Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor.
Öte yandan yağışın sürdüğü Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı ile Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitlerde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci