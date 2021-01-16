Kar yağışı etkili oluyor
16.01.2021 23:20 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:23
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan, kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz