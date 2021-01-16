Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
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Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

16.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:54

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'de akşam başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kent merkezindeki ana caddelerde kar nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kısıtlama tedbirlerini ihlal edip sokaklarda kar topu oynayanlar, polis ekiplerince evlerine dönmeleri için uyarıldı.

Sakarya

Sakarya'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen cadde ve meydanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynadı.

Kentte temizlik ekipleri, kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Düzce

Düzce kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için polis ekipleri tedbir aldı.

Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için teyakkuza geçti.

Bolu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oluyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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