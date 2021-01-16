Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü

16.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:07

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Tarihi yapıların bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı ile Erzurum Kalesi bölgesinin yanı sıra parklarda güzel manzaralar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

Tunceli

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık ilçesinde araçlar, ağaçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve ahırlarının önünde biriken karları temizledi.

Ekipler köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kars, Ardahan

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da da sabah erken saatlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara bazı vatandaşlar yem bıraktı.

Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü
Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü
Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü
Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:14:42. #1.14#
title