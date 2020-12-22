Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

22.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:05

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu.

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Muş ve Bitlis'te de gece etkisini gösteren kar, hayatımı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, iş yeri ve evlerin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken belediye ve karayolları karla mücadele ekipleri de çalışma başlattı.

Kar ve sis nedeniyle Muş-Bitlis kara yolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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