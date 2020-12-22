Kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu.

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Muş ve Bitlis'te de gece etkisini gösteren kar, hayatımı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, iş yeri ve evlerin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken belediye ve karayolları karla mücadele ekipleri de çalışma başlattı.

Kar ve sis nedeniyle Muş-Bitlis kara yolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur