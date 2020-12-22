Kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, otomobil, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda ise kartpostallık görüntü oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç