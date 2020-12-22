Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

22.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:23

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, otomobil, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda ise kartpostallık görüntü oluştu.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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