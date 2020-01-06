Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

06.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:19

'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale-Çan kara yolundaki mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, yağışın olduğu yerlerde sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı etkili oluyor
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