Kar yağışı etkili oluyor
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
06.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:19
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Çanakkale-Çan kara yolundaki Balaban mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, yağışın olduğu yerlerde sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.
Kaynak: AA