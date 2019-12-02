02.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:36

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı, etkisini sabah saatlerinde artırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Kentte kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA