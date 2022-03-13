BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Vatandaşların gece yarısı sokaklarda kar sevinci

Maltepe fındıklı mahallesi toplu eğlence

Bayrampaşa yıldırım mahallesi kalabalık kar eğlencesi

Bağcılar yüzyıl'da insanların eğlenmesi

Ümraniye Alemdağ Caddesinde vatandaşlar halay çekiyor

Bir baba ve çocuğunun keyifli anlar İSTANBUL - Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci.