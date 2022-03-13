Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci
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Vatandaşların gece yarısı sokaklarda kar sevinci Maltepe fındıklı mahallesi toplu eğlence Bayrampaşa yıldırım mahallesi kalabalık kar eğlencesi Bağcılar yüzyıl'da insanların eğlenmesi Ümraniye Alemdağ Caddesinde vatandaşlar halay çekiyor Bir baba ve çocuğunun keyifli anlar İSTANBUL - Kar...
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Vatandaşların gece yarısı sokaklarda kar sevinci
Maltepe fındıklı mahallesi toplu eğlence
Bayrampaşa yıldırım mahallesi kalabalık kar eğlencesi
Bağcılar yüzyıl'da insanların eğlenmesi
Ümraniye Alemdağ Caddesinde vatandaşlar halay çekiyor
Bir baba ve çocuğunun keyifli anlar İSTANBUL - Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci.