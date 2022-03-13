Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Vatandaşların gece yarısı sokaklarda kar sevinci Maltepe fındıklı mahallesi toplu eğlence Bayrampaşa yıldırım mahallesi kalabalık kar eğlencesi Bağcılar yüzyıl'da insanların eğlenmesi Ümraniye Alemdağ Caddesinde vatandaşlar halay çekiyor Bir baba ve çocuğunun keyifli anlar İSTANBUL - Kar...

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Vatandaşların gece yarısı sokaklarda kar sevinci

Maltepe fındıklı mahallesi toplu eğlence

Bayrampaşa yıldırım mahallesi kalabalık kar eğlencesi

Bağcılar yüzyıl'da insanların eğlenmesi

Ümraniye Alemdağ Caddesinde vatandaşlar halay çekiyor

Bir baba ve çocuğunun keyifli anlar İSTANBUL - Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci.

Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci

Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci

Kar yağışı etkili oldu - Vatandaşların kar sevinci

AA / Güncel

Bayrampaşa, Bağcılar, Maltepe, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title