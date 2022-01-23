Kar yağışı etkili oldu (2)
AA / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel
Kentten görünüm Çocukların kar topu oynamaları Çocukların karda kaymaları Tokat'tın Turhal ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
TURHAL, TOKAT (AA) - Kentten görünüm
Çocukların kar topu oynamaları
Çocukların karda kaymaları
Tokat'tın Turhal ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
İlçede gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yoğun kar yağışı ve tipi ilçede etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor.