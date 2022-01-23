Kar yağışı etkili oldu (2) - Haberler
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Kar yağışı etkili oldu (2)

AA / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel

Kentten görünüm Çocukların kar topu oynamaları Çocukların karda kaymaları Tokat'tın Turhal ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

TURHAL, TOKAT (AA) - Kentten görünüm

Çocukların kar topu oynamaları

Çocukların karda kaymaları

Tokat'tın Turhal ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

İlçede gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipi ilçede etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Kar yağışı etkili oldu (2)

Kar yağışı etkili oldu (2)

Kar yağışı etkili oldu (2)

AA / Hüseyin Daylak - Son Dakika Haberleri

Turhal, Tokat, kar, Güncel, Haber

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