: Kar yağışı etkili oldu (2)

05.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:55

Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Kent merkezinde başlayan kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar ise ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü ve kart postallık görüntü oluşturdu.

Darende ilçesinde de kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri D 300 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Mevsimin ilk karının yağması ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Vatandaşlardan Ayhan Kaçaman, "Uzun zamandır bu karın yağmasını bekliyorduk. Sabah kar görünce çok mutlu olduk. Şu an her yer bembeyaz, ayrı bir neşe içerisindeyiz. İnşallah uzun süre yağar." dedi.

Kaynak: AA

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