Kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kar yağışı etkili oldu

Caddede yürüyen vatandaşlar Araçlarının üzerini temizleyen vatandaşlar Kuşlara yem atan esnaf Belediyenin kar temizleme çalışması Kayan çocuklar Kuşların pencere önüne konan ekmek kırıntısı ve buğdayı yemesiYOZGAT - Yozgat'ta yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

YOZGAT (AA) - Caddede yürüyen vatandaşlar

Araçlarının üzerini temizleyen vatandaşlar

Kuşlara yem atan esnaf

Belediyenin kar temizleme çalışması

Kayan çocuklar

Kuşların pencere önüne konan ekmek kırıntısı ve buğdayı yemesi

YOZGAT - Yozgat'ta yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar nedeniyle kentte 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye, İl Özel İdare ve kara yolları ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Çocuklar ise kızakla karın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar da yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için uygun alanlara yem bıraktı.

Vatandaşlardan Muhammet Karadeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, biraz sıkıntı yaşasalar da karın yağmasının güzel olduğunu söyledi.

Kızakla kayan çocuklardan Serap Koca da kar yağışından mutlu olduklarını ve kızakla eğlendiklerini belirtti.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Yozgat, Esnaf, kar, Güncel, Haber

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