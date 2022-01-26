Kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde kar yağışı Malatya Çevreyolu'ndan görüntü Esnafın iş yerinin önünde biriken karı temizlemesi Karlı yolda yürüyen insanlar Kaldırım temizleyen belediye çalışanları Otobüs durağında bekleyenler MALATYA - Malatya'da aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.

MALATYA (AA) - Kent merkezinde kar yağışı

Malatya Çevreyolu'ndan görüntü

Esnafın iş yerinin önünde biriken karı temizlemesi

Karlı yolda yürüyen insanlar

Kaldırım temizleyen belediye çalışanları

Otobüs durağında bekleyenler MALATYA - Malatya'da aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Güncel, Haber

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