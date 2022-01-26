Kar yağışı etkili oldu
Kent merkezinde kar yağışı Malatya Çevreyolu'ndan görüntü Esnafın iş yerinin önünde biriken karı temizlemesi Karlı yolda yürüyen insanlar Kaldırım temizleyen belediye çalışanları Otobüs durağında bekleyenler MALATYA - Malatya'da aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.
MALATYA (AA) - Kent merkezinde kar yağışı
Malatya Çevreyolu'ndan görüntü
Esnafın iş yerinin önünde biriken karı temizlemesi
Karlı yolda yürüyen insanlar
Kaldırım temizleyen belediye çalışanları
Otobüs durağında bekleyenler MALATYA - Malatya'da aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.