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Kar yağışı etkili oldu

AA / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel

Tokat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

SİVAS (AA) - Tokat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Dün akşam ekiplerin çalışması sonucunda ulaşıma açılan Tokat- Sivas kara yolu ile D-100 kara yolu Erbaa ilçesi Karanlıkdere mevkisinde çekici türü araçların geçişine de izin verilmeye başlandı.

Ekiplerin yolda küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Hüseyin Daylak - Son Dakika Haberleri

Erbaa, Sivas, Tokat, kar, Güncel, Haber

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