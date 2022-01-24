Kar yağışı etkili oldu
AA / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel
Tokat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
SİVAS (AA) - Tokat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Dün akşam ekiplerin çalışması sonucunda ulaşıma açılan Tokat- Sivas kara yolu ile D-100 kara yolu Erbaa ilçesi Karanlıkdere mevkisinde çekici türü araçların geçişine de izin verilmeye başlandı.
Ekiplerin yolda küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.