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Kar yağışı etkili oldu

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Kar nedeniyle okulların bugün tatil edilmesini fırsat bilenler Çamlık Milli Parkı'nı gezerek, fotoğraf çektirdi. Parka gelen Mehmet Uçar, "Tatil fırsatında Çamlık Milli Parkı'na geldik. Orman ve kar birleşince eşsiz bir manzarası oluyor. Çocuğumuzu gezdiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Yozgat Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Yozgat, Tatil, Milli, kar, Güncel, Haber

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