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Kar yağışı etkili oldu

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı

Trafiğe çıkacak vatandaşlar yolda zorluk yaşamamak için araçlarını temizledi.

Cumhuriyet Meydanı, Erciyes Üniversitesi kampüsünde kar, güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, kar, Güncel, Haber

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