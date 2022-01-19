Kar yağışı etkili oldu
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı
Trafiğe çıkacak vatandaşlar yolda zorluk yaşamamak için araçlarını temizledi.
Cumhuriyet Meydanı, Erciyes Üniversitesi kampüsünde kar, güzel görüntü oluşturdu.