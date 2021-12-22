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Kar yağışı etkili oldu

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

-İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemeye çalışması -Köy içerisinde iş makinesinin yol açması -İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemesi -İş makinesinin çalışmasından detaylar -İş makinesi operatörü Osman Acımanın konuşması - Muş Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte...

MUŞ (AA) - -İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemeye çalışması

-Köy içerisinde iş makinesinin yol açması

-İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemesi

-İş makinesinin çalışmasından detaylar

-İş makinesi operatörü Osman Acımanın konuşması - Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 185 köy yolunun kapandığını belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını aktaran Yentür, ekiplerin kapalı yolları kısa sürede açmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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