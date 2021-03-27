Kar yağışı etkili oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Kent merkezinde etkili olan karın drone ile görüntülenmesi Karla kaplanan araçlar Karla kaplanan yollar Kar temizliği yapan vatandaş BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Kent merkezinde etkili olan karın drone ile görüntülenmesi
Karla kaplanan araçlar
Karla kaplanan yollar
Kar temizliği yapan vatandaş
BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur