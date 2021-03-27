Kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde etkili olan karın drone ile görüntülenmesi Karla kaplanan araçlar Karla kaplanan yollar Kar temizliği yapan vatandaş BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.