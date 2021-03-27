Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Kent merkezinde etkili olan karın drone ile görüntülenmesi Karla kaplanan araçlar Karla kaplanan yollar Kar temizliği yapan vatandaş BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent merkezinde etkili olan karın drone ile görüntülenmesi

Karla kaplanan araçlar

Karla kaplanan yollar

Kar temizliği yapan vatandaş

BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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