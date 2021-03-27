Kar yağışı etkili oldu

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Karla kaplı ağaçlar ve yollar Karla kaplı bisiklet ve otomobil Karla kaplı kara yolunda ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.