Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Karla kaplı ağaçlar ve yollar Karla kaplı bisiklet ve otomobil Karla kaplı kara yolunda ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı

Karla kaplı ağaçlar ve yollar

Karla kaplı bisiklet ve otomobil

Karla kaplı kara yolunda ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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