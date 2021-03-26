Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Vatandaşların otobüs durağında yoğunluk oluşturması Yolda ilerleyen araçlar Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Vatandaşların otobüs durağında yoğunluk oluşturması

Yolda ilerleyen araçlar

Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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