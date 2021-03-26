Kar yağışı etkili oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Vatandaşların otobüs durağında yoğunluk oluşturması Yolda ilerleyen araçlar Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Vatandaşların otobüs durağında yoğunluk oluşturması
Yolda ilerleyen araçlar
Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş