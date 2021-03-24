Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:45

İş makinesinin lastiğine zincir takılması Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.

İş makinesinin lastiğine zincir takılması

Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları

AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.Özel idare ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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