Kar yağışı etkili oldu
24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:45
İş makinesinin lastiğine zincir takılması Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.
İş makinesinin lastiğine zincir takılması
Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları
AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.Özel idare ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk