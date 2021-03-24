Kar yağışı etkili oldu

İş makinesinin lastiğine zincir takılması Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.

İş makinesinin lastiğine zincir takılması

Kapalı yollarda arla mücadele çalışmaları

AMASYA - Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'yi buldu.Özel idare ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk