Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

08.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:10

, Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yerler Karla kaplanan sokaklar Cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

,

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yerler

Karla kaplanan sokaklar

Cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KARS - Kars'ta yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta dün başlayıp halen devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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