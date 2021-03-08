Kar yağışı etkili oldu
08.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:10
, Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yerler Karla kaplanan sokaklar Cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yerler
Karla kaplanan sokaklar
Cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KARS - Kars'ta yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta dün başlayıp halen devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan