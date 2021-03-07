Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

07.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:45

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar mevsiminde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizlerken bazıları da yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Etkili olan kar yağışıyla kentte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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