Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

29.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:01

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.

Yağış nedeniyle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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