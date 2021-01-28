Kar yağışı etkili oldu
28.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:34
Kar yağışının etkili olduğu kentin drone ile görüntülenmesi Hayvanlarını besleyen çiftçilerin drone ile görüntülenmesi Kentteki kar manzaraları BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının etkili olduğu kentin drone ile görüntülenmesi
Hayvanlarını besleyen çiftçilerin drone ile görüntülenmesi
Kentteki kar manzaraları BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentteki araçların üzeri karla kaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız