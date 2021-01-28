Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

28.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:34

Kar yağışının etkili olduğu kentin drone ile görüntülenmesi Hayvanlarını besleyen çiftçilerin drone ile görüntülenmesi Kentteki kar manzaraları BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkili olduğu kentin drone ile görüntülenmesi

Hayvanlarını besleyen çiftçilerin drone ile görüntülenmesi

Kentteki kar manzaraları BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentteki araçların üzeri karla kaplandı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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