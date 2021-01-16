Kar yağışı etkili oldu

Bayburt'ta etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci