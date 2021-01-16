Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

16.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:04

Bayburt'ta etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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