Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

13.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:52

Kayseri ile Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olurken, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor.

Kayseri ile Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olurken, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor.

Yozgat'ta akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da kar yağışı sonrası evlerinin önünde kar topu oynadı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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