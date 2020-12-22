Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

22.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:45

Kent merkezindeki kar yağışı Seyir halindeki araçlar Çocukların kar topu oynaması Esnaf Naif Karaman ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki kar yağışı

Seyir halindeki araçlar

Çocukların kar topu oynaması

Esnaf Naif Karaman ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış nedeniyle sürücüler caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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