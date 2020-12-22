Kar yağışı etkili oldu
22.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:45
Kent merkezindeki kar yağışı Seyir halindeki araçlar Çocukların kar topu oynaması Esnaf Naif Karaman ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezindeki kar yağışı
Seyir halindeki araçlar
Çocukların kar topu oynaması
Esnaf Naif Karaman ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış nedeniyle sürücüler caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı