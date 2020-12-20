Kar yağışı etkili oldu

Ağaç dallarında kar görüntüleri Kar temizliği yapan işçiler Karlı yollar Karla kaplı park halindeki araçlar Yiyecek arayan kuşlar Boş cadde ve sokaklar Boş yolda gezinen köpek Kars'ta soğuk hava etkili oldu Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ağaç dallarında kar görüntüleri

Kar temizliği yapan işçiler

Karlı yollar

Karla kaplı park halindeki araçlar

Yiyecek arayan kuşlar

Boş cadde ve sokaklar

Boş yolda gezinen köpek

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, Kars Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan