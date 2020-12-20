Kar yağışı etkili oldu
Ağaç dallarında kar görüntüleri Kar temizliği yapan işçiler Karlı yollar Karla kaplı park halindeki araçlar Yiyecek arayan kuşlar Boş cadde ve sokaklar Boş yolda gezinen köpek Kars'ta soğuk hava etkili oldu Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Ağaç dallarında kar görüntüleri
Kar temizliği yapan işçiler
Karlı yollar
Karla kaplı park halindeki araçlar
Yiyecek arayan kuşlar
Boş cadde ve sokaklar
Boş yolda gezinen köpek
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, Kars Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.
Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan