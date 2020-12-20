Kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağışı etkili oldu

20.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:54

Ağaç dallarında kar görüntüleri Kar temizliği yapan işçiler Karlı yollar Karla kaplı park halindeki araçlar Yiyecek arayan kuşlar Boş cadde ve sokaklar Boş yolda gezinen köpek Kars'ta soğuk hava etkili oldu Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ağaç dallarında kar görüntüleri

Kar temizliği yapan işçiler

Karlı yollar

Karla kaplı park halindeki araçlar

Yiyecek arayan kuşlar

Boş cadde ve sokaklar

Boş yolda gezinen köpek

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, Kars Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev İsmail Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Arto Serdar Ortaç Nilgün Belgün Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Ali Şansalan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı etkili oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:56:25. #1.14#
title