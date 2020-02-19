Kar yağışı etkili oldu
Kardan kapanan yol ve iş makinesi Hakkari Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kent merkezinde biriken karları temizlemesi Kar yağışı Çarşı merkezindeki vatandaşlar Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kardan kapanan yol ve iş makinesi
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kent merkezinde biriken karları temizlemesi
Kar yağışı
Çarşı merkezindeki vatandaşlar
Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.