Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Kardan kapanan yol ve iş makinesi Hakkari Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kent merkezinde biriken karları temizlemesi Kar yağışı Çarşı merkezindeki vatandaşlar Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:02
Kar yağışı etkili oldu

Kardan kapanan yol ve iş makinesi

Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kent merkezinde biriken karları temizlemesi

Kar yağışı

Çarşı merkezindeki vatandaşlar

Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı etkili oldu
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