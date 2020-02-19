: Kar yağışı etkili oldu

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:02

Kardan kapanan yol ve iş makinesi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kent merkezinde biriken karları temizlemesi

Kar yağışı

Çarşı merkezindeki vatandaşlar

Seyir halindeki araçlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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