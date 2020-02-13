: Kar yağışı etkili oldu

13.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:43

Kayseri kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar

Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması

Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj

Kent merkezindeki trafiğin akışı

İş makinelerinin çalışması

- Kayseri

Kayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 farklı noktada 44 araç ve 102 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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