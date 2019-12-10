Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışında görüntüler Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

10.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:57
Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışında görüntüler

Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar

Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm

Kar temizliği yapan seyyar satıcı - 'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı etkili oldu
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