Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışında görüntüler Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
10.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:57
Kar yağışında görüntüler
Çevre Yolu'ndan ilerleyen araçlar
Kar yağışı altındaki vatandaşlardan görünüm
Kar temizliği yapan seyyar satıcı HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Kaynak: AA