Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:02
Kar yağışı etkili oldu

'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkilemedi.

Doğanşehir ilçesinde etkisini gösteren kar, ilçe merkezinde evlerin çatıları ile ağaçları beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde kart postallık görüntü oluştu.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı etkili oldu
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