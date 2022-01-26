Kar yağışı etkili oldu (1) - Haberler
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Kar yağışı etkili oldu (1)

Kayseri Cumhuriyet Meydanı Buz tutan süs havuzu Kara bürünen Atatürk Anıtı Kar kürüyen iş makinesi Kaldırımda kar temizliği yapan belediye çalışanları Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Buz tutan süs havuzu

Kara bürünen Atatürk Anıtı

Kar kürüyen iş makinesi

Kaldırımda kar temizliği yapan belediye çalışanları

Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı. Cumhuriyet Meydanı, Kurşunlu ve Mimar Sinan Parkı'nda kar, güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışı etkili oldu (1)

Kar yağışı etkili oldu (1)

Kar yağışı etkili oldu (1)

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı, Kayseri, kar, Güncel, Haber

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