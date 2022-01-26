Kar yağışı etkili oldu (1)
Kayseri Cumhuriyet Meydanı Buz tutan süs havuzu Kara bürünen Atatürk Anıtı Kar kürüyen iş makinesi Kaldırımda kar temizliği yapan belediye çalışanları Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Meydanı
Buz tutan süs havuzu
Kara bürünen Atatürk Anıtı
Kar kürüyen iş makinesi
Kaldırımda kar temizliği yapan belediye çalışanları
Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı. Cumhuriyet Meydanı, Kurşunlu ve Mimar Sinan Parkı'nda kar, güzel görüntü oluşturdu.