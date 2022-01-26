Kar yağışı etkili oldu (1)

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Buz tutan süs havuzu

Kara bürünen Atatürk Anıtı

Kar kürüyen iş makinesi

Kaldırımda kar temizliği yapan belediye çalışanları

Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı. Cumhuriyet Meydanı, Kurşunlu ve Mimar Sinan Parkı'nda kar, güzel görüntü oluşturdu.