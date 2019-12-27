Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı
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Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

27.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:48
Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı

'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda, vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken kar birikintilerini temizledi. Yağış nedeniyle araç ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri de Erzurum-Kars ve Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, Yakutiye kent meydanında kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Kaynak: AA
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