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Kar yağışı en çok onlara yaradı

Kar yağışı en çok onlara yaradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar ile birlikte ilçelerde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürürken, yağış en çok çocuklara yaradı.

Afyonkarahisar ile birlikte ilçelerde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürürken, yağış en çok çocuklara yaradı.

Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde kar yağışının ardından çocuklar ellerine aldıkları kızaklar ile kayarak doyasıya eğlendi. Okuldan çıkarak bir araya gelen çocuklar adeta kar yağışını fırsat bilip gönüllerince eğlendi. Çocukların kızaklar ile birlikte poşet ve sini diye tabir edilen büyük tepsiler üzerinde kaymaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kar yağışı en çok onlara yaradı

Kar yağışı en çok onlara yaradı

Kar yağışı en çok onlara yaradı

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