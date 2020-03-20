Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
20.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:56
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzelliklere sahip ilçesi Domaniç'te son iki günde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA