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Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu

Kar yağışı deniz ulaşımında olumsuz etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı deniz ulaşımında olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı. İDO tüm seferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul Boğazı da saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Öte yandan, İDO tüm seferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da aksamalar yaşanıyor. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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