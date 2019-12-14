Kar yağışı çocukları sevindirdi - MUŞ
Muş ve ilçelerinde kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince trafiğe açıldı.
Muş ve ilçelerinde kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince trafiğe açıldı.
Kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, besiciler de karın oluşturduğu beyaz zeminde hayvanlarına yem verdi.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çengilli köyünde hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, kardan adam yaptı ve kar topu oynadı.