Kar yağışı çocukları sevindirdi - MUŞ
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Kar yağışı çocukları sevindirdi - MUŞ

Muş ve ilçelerinde kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince trafiğe açıldı.

14.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:28

ve ilçelerinde kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince trafiğe açıldı.

Kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, besiciler de karın oluşturduğu beyaz zeminde hayvanlarına yem verdi.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çengilli köyünde hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, kardan adam yaptı ve kar topu oynadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı çocukları sevindirdi - MUŞ
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