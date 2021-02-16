Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
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Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

16.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:00
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çiftçiyi sevindirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çiftçiyi sevindirdi.

Sorgun Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Rıfat Yiğit, arazide kar kalınlığının 25-30 santimetreye ulaştığını, bunun ekili alanlar için sevindirici olduğunu belirtti.

Yiğit, doğanın karla örtülmesinin ayrı bir güzellik oluşturduğunu vurgulayarak, "Oldukça kurak geçen günlerin ardından bu kar yağışı çok iyi oldu. Kar ne kadar çok yağarsa toprak altındaki tohumlar o derece gür çıkar. Ayrıca kar yağışı yer altı suları için de çok yararlı. Kuruyan çeşmeler, göletler yeniden hayat bulur. İnşallah bu hafta sonuna kadar bu yağışlar devam eder." dedi.

Sorgun esnafından Mehmet Koçak da her ne kadar olumsuz hava şartları işlerini etkilese de kar yağışının çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Öte yandan karın tadını en çok çocuklar çıkarttı. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaparak eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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