Kar yağışı çiftçiler kadar besicileri de sevindirdi

KONYA (AA) - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen üretim sezonunun ardından gelen yoğun kar yağışı çiftçileri ve besicileri sevindirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Kırkgöz, AA muhabirine, bölgedeki son yağışların yeni sezona umutla girmelerini sağladığını söyledi.

Hububatta kar yağışına çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Kırkgöz, "Bitki gelişimini olumlu etkiliyor ve toprağın doyumunu sağlıyor. Baharda sulama maliyetlerini düşürüyor. Toprak suya doymazsa ilk baharda sulamaya ağırlık verilmesi gerekir. Elektrik maliyetlerinin yüksek olması çiftçiyi zorlayacaktı. İnşallah devam eden yağışlar çiftçiyi sevindirecek." dedi.

Kırkgöz, geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle tarımsal üretimde sıkıntı yaşandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Geçen yıla göre yağışlarda yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. Kar yağışının devam edecek olması da ayrıca umutlandırıyor. Geçen yılki kuraklığı inşallah bir daha yaşamayız. Kar yağışıyla birlikte geçen yıla göre çiftçilerin de hububattan beklentisi yükseldi. Yağışlar devam ederse umutlar artacak."

Kar yağışı don tehlikesini bertaraf ediyor

Kar yağışının yer altı sularına da önemli katkı sağladığına işaret eden Kırkgöz, "Ayrıca kar don tehlikesini de bertaraf eder. Kar yağışı olmazsa don tehlikesi yaşanır. Hububatta don kesmesi hadisesi yaşanır. Bitkilerin üşümesine neden olur. Kar bitkiyi örttüğünde gelişimini devam ettirir." diye konuştu.

"Meralarımız kuraklık tehlikesini az hasarla atlatmış olur"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de ülke genelinde etkili olan kar yağışlarının kuraklık tehlikesine karşı umutları artırdığını belirterek, "Bu yağışlar inşallah devam eder ve sektöre bereket getirir. Meralarımız kuraklık tehlikesini az hasarla atlatmış olur. Bu yağışlar bizim için çok önemlidir. Bu yağışlar barajlara, tarlalara ve meralara çok faydalı olacaktır. Geçmiş yıllara göre daha verimli bir yıl olmasını bekliyoruz." dedi.

Çelik, meraların hayvancılık açısından önemini vurgulayarak, "Su olmadan hayat olmaz. Doğanın yeşermesinin yanında meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar da zenginleşecek. Kar yağışıyla hayvanlarımız meralarda susuz ve yemsiz kalmayacak inşallah." ifadelerini kullandı.