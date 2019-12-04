Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR
Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
04.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:00
Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken Bozüyük, Pazaryeri ilçesi ve Dodurga Beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: AA