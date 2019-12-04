Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR
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Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR

Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

04.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:00

'te saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken , Pazaryeri ilçesi ve Dodurga Beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarına kaydetti.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı - BİLECİK - ESKİŞEHİR
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