Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 40 - 50 santim olarak görüldüğü yerlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda vatandaşlar yolda kalan araçların yardımına koştu. Sürücülerin bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Şehir merkezinde yolda mahsur kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title