Kar yağışı Besni'de hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 40 - 50 santim olarak görüldüğü yerlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda vatandaşlar yolda kalan araçların yardımına koştu. Sürücülerin bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Şehir merkezinde yolda mahsur kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN