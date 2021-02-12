Kar yağışı başladı... Kar yağışı İstanbul'da kaç gün sürecek?

Kar yağışı başladı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.Peki, Kar yağışı İstanbul'da kaç gün sürecek?

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 2

Sabah saatlerinde Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik'te başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kartal Aydos yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 3

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 4

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 5

Soğuk ve yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların, duraklarda beklediği görüldü. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve Maltepe'de bazı parklar beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 6

Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 7

Sabah saatlerinde trafikte yoğunluğun yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Cuma gününde itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağını duyurdu. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 derece civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği bildirildi.