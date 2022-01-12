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Kar yağışı başladı - Aydos Ormanı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülüyor.

Sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı- Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Kar yağışı başladı - Aydos Ormanı

Kar yağışı başladı - Aydos Ormanı

Kar yağışı başladı - Aydos Ormanı

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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