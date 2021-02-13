Kar yağışı başladı (3)
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Kar yağışı başladı (3)

13.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:23

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı başladı (3)
Kar yağışı başladı (3)
Kar yağışı başladı (3)
Kar yağışı başladı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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