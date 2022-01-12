KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülüyor.

Sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı- Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.