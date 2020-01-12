Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi

12.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:27

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından trafik durma noktasına geldi.



Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yoğun kar kar yağışından nasibini aldı. Kış ve Yaz mevsimlerinde tatilcilerin akınına uğrayan yaylada kar yağışı nedeniyle trafik durdu.



Yerli ve yabancı, binlerce turistin geldiği yaylada zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar kazalara neden oldu. Yol kenarına park edilen araçların da etkisiyle Ayder Yaylası'nda trafik durma noktasına geldi. Turistler, çileli yolculukta saatlerce beklemek zorunda kaldı.



Kilitlenen trafikte aracıyla yaklaşık iki saat bekleyen bir vatandaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık iki saattir biz bekliyoruz. Daha çok bekleyenler de var. Yayladan 500 metre aşağıya gelebildik, sonrasında ilerleyemedik. Hala daha bekliyoruz. Yoğun kar yağışı var, her yer buz olmuş, araçlar gitmekte zorluk çekiyorlar. Şu anda yetkililerden rica ediyoruz. Burada millet mağdur." - RİZE

Kaynak: İHA